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Espreso.tvСпортWADA запретила сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу, - СМИ

WADA запретила сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу, - СМИ


фото: tass.ru
Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпиона мира по футболу 2022 года

Об этом сообщает beIN Sports в twitter.

"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится сообщении.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.

Также сообщалось, что запрет по России от WADA коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

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