WADA запретила сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу, - СМИ

5 февраля, 2020, 12:07

Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпиона мира по футболу 2022 года

Об этом сообщает beIN Sports в twitter.

"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится сообщении.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.

Также сообщалось, что запрет по России от WADA коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 - beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020