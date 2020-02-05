WADA запретила сборной России участвовать в ЧМ-2022 по футболу, - СМИ
5 февраля, 2020, 12:07
Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпиона мира по футболу 2022 года
Об этом сообщает beIN Sports в twitter.
"Всемирное антидопинговое агентство сообщило России о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре", - говорится сообщении.
Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022 по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире, но не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.
Также сообщалось, что запрет по России от WADA коснется крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры.
مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022- beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020
- Напомним, 9 декабря 2019 Всемирное антидопинговое агентство лишило на четыре года Россию права участия во всех чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Владимир Путин призвал обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года в Спортивном арбитражном суде.
- Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства требует полного отстранения россиян от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх.
- Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Международный олимпийский комитет защищает Россию от полного отстранения от международных соревнований на четыре года.
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