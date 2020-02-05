Количество случаев рейдерства упало втрое, - Дубилет

5 февраля, 2020, 09:27

5 февраля в интервью министр кабинета министров рассказал о борьбе с рейдерством предприятий в Украине

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал в интервью " Радио Свобода ".

Прямая речь министра:

"Мы имеем количество случаев рейдерства, то есть которые мы судим по количеству жалоб на комиссию, упала втрое. А если посмотреть на время рассмотрения этих жалоб, то раньше это были недели и недели, а сейчас они уже научились до суток принимать решения о возвращении собственности. "

По словам Дубилета, сейчас почти нет смысла делать рейдерские действия, потому что министерство научилось очень быстро реагировать на эти случаи.

Он считает, что случаи рейдерства должны исчезнуть через несколько месяцев.

"Я думаю, что еще несколько месяцев и все. Потому что коммунальные предприятия закрыли. Встречаются какие-то единичные случаи с нотариусами. Сейчас каждый раз когда видят нотариуса, который явно превысил полномочия, то его отключают от системы. И таким образом система достаточно быстро очистится. А с другой стороны, повторюсь, за счет того, что имущество возвращается в течение суток назад, вообще нет смысла кого-то коррумпировать, получать это имущество, а уже через сутки оно будет возвращено ", - заявил Дубилет.