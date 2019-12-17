Министр юстиции сообщил о "конце эпохи рейдерства"

17 декабря, 2019, 11:11

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине прекратили работу группы, которые занимаются рейдерством. Иногда встречаются единичные случаи

Об этом он сказал в программе "Свобода слова" на ICTV.

"О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеруют бизнес или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено", - сказал он.

Впрочем, добавил Малюська, случаются единичные случаи

"Когда кто-то, где-то на каком-то мелком объекте ... розовый случай. Это все еще происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно ", - отметил министр.

Малюська отметил, что проблема отсутствия громких дел и наказаний для рейдеров на самом деле существует. Однако Минюст не отвечает за правоохранительные органы, которые должны работать в этом направлении. Со своей стороны министр пообещал "теплый прием" рейдерам в пенитенциарных учреждениях.

Во время этого эфира премьер-министр Алексей Гончарук также заявил, что за последние полгода не было зафиксировано случаев рейдерства, хотя такие факты были.