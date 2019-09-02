Новый министр Дубилет рассказал о первых победах в борьбе с рейдерством

2 сентября, 2019, 10:44

В Украине открытые данные о юридических лицах (ЕГР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

По его словам, рейдерство выражается в том, что в компании вдруг поменялись владельцы или директора в то время, как реальные владельцы об этом ничего не знают. В Украине есть несколько компаний, которые позволяют бесплатно отслеживать такие изменения - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi.

"И если раньше жертва рейдерства мог узнать неожиданные изменения в своей компании с опозданием до недели (за это время компании могут" отжать "еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - написал министр.

Дубилет посоветовал всем владельцам бизнеса бесплатно подписаться на один из сервисов, перечисленных выше, "чтобы спать немного спокойнее".

Отмечается, что информирование об изменении данных теперь работает для всех компаний, а не только тех, кто подписался: OpenDataBot теперь рассылает СМС всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЕГР, поэтому важно, чтобы там были реальные контакты), а ПриватБанк - по всем своим клиентам.

Если же компанию "рейдернули", то в Украине запустили возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме через iGov .

Дубилет объяснил, что форма на iGov создана таким образом, что ее невозможно неправильно заполнить даже без юристов.

"Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - добавил министр.