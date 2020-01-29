"Работает результативно": Зеленский рассказал об Офисе противодействия рейдерству

29 января, 2020, 16:38

Об этом он сообщил в Facebook.

"Вы слышали об Офисе противодействия рейдерству? Нет? Да? Как бы там ни было - он работает, и работает результативно!.. На проблему рейдерства граждане справедливо жаловались мне сразу после избрания президентом. Незаконное завладение имуществом происходило по всей стране. Поэтому одной из первоочередных задач я определил именно борьбу с рейдерством", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что в конце 2019 года к нему обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. В 2009 году мастер хотел получить наследство - квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Однако недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда, а впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартира перерегистрирована на третьих лиц.

"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился в новосозданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, после того, как все необходимые документы были получены, лица, незаконно занимавшие квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года, и Юрий Ляшенко вернулся в свой дом.