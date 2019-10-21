Зеленский подписал закон по противодействию рейдерству

21 октября, 2019, 15:55

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады .

Отметим, таким образом документ прошел последний этап - закон возвращен с подписью от президента.

По замыслу авторов документа, законом устраняются основные юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

Основные его положения предусматривают:

прекращение деятельности аккредитованных субъектов;

введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав;

внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав;

повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.

Напомним, Верховная Рада Украину 3 октября приняла во втором чтении законопроект №1056-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите права собственности", направленный на борьбу с рейдерством. За документ проголосовали 284 нардепа.