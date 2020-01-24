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Espreso.tvОбществоВ Украине обнаружили первый рейдерский захват в 2020 году, - Opendatabot

В Украине обнаружили первый рейдерский захват в 2020 году, - Opendatabot


фото: dniprograd.org
Первый в этом году рейдерский захват произошел за счет государственного регистратора и частного нотариуса

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

Как отметили в платформе, об обнаружении рейдерского захвата компании "Профт" сообщил ее владелец Олег Смирнов, которому пришло извещение о том, что произошла смена собственника компании. Новым владельцем стал Максим Моисеев, которого Смирнов не знает.

"После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности ", - сообщили в Opendatabot.

Там отмечают, что сейчас по поводу случая написали заявление в милицию, а также в Антирейдерскую комиссию.

По подсчетам Opendatabot, ежегодно в Украине происходит в среднем по 400 рейдерских захвата. При этом их количество постоянно растет, начиная с 2014 года.

 

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