В Украине обнаружили первый рейдерский захват в 2020 году, - Opendatabot
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
Как отметили в платформе, об обнаружении рейдерского захвата компании "Профт" сообщил ее владелец Олег Смирнов, которому пришло извещение о том, что произошла смена собственника компании. Новым владельцем стал Максим Моисеев, которого Смирнов не знает.
"После оповещения, пострадавший обратился в Министерство юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦНАП Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности ", - сообщили в Opendatabot.
Там отмечают, что сейчас по поводу случая написали заявление в милицию, а также в Антирейдерскую комиссию.
По подсчетам Opendatabot, ежегодно в Украине происходит в среднем по 400 рейдерских захвата. При этом их количество постоянно растет, начиная с 2014 года.
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