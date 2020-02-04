В оккупированном Крыму двух человек проверяют на коронавирус
4 февраля, 2020, 08:32
2 жителей аннексированного полуострова, которые вернулись из Китая, госпитализировали с признаками ОРВИ, их проверяют на заражение коронавирусом 2019-nCoV
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу оккупационного управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе.
Отмечается, что всего за период мониторинга госпитализировали шестерых крымчан, но четверо из них уже проверили на наличие вируса, и результат оказался отрицательным.
"По этим случаям организован и проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проведено лабораторное обследование, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. У четырех человек при лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусов отрицательные. От двух человек материал находится в работе", - говорится в сообщении .
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- 1 февраля в аэропорту Борисполь обратились за медицинской помощью 2 пассажира с подозрением на заболевание 2019-nCoV. По результатам исследований установлен диагноз ОРВИ.
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