В оккупированном Крыму двух человек проверяют на коронавирус

4 февраля, 2020, 08:32

2 жителей аннексированного полуострова, которые вернулись из Китая, госпитализировали с признаками ОРВИ, их проверяют на заражение коронавирусом 2019-nCoV

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу оккупационного управления Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе.

Отмечается, что всего за период мониторинга госпитализировали шестерых крымчан, но четверо из них уже проверили на наличие вируса, и результат оказался отрицательным.

"По этим случаям организован и проводится полный комплекс предусмотренных противоэпидемических мероприятий, проведено лабораторное обследование, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами. У четырех человек при лабораторном контроле результаты на инфицирование новым коронавирусов отрицательные. От двух человек материал находится в работе", - говорится в сообщении .