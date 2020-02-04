Из-за коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Указанное количество погибших учитывает 64 смертельных случая, о которых власти Китая сообщили 4 февраля.
Накануне Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая признал, что национальная система действий в чрезвычайных ситуациях несовершенна и ее необходимо улучшить.
"В ответ на недостатки, выявленные в реагировании на эту эпидемию, мы должны усовершенствовать нашу национальную систему управления чрезвычайными ситуациями и наши способности в решении неотложных и опасных задач", - заявили в Компартии КНР.
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Кроме того, в китайском правительстве заявили о срочной необходимости в медицинском оборудовании и хирургических масках, защитных костюмах и защитных очках.
- Напомним, накануне сообщалось о 362 погибших от китайского коронавируса и более 17 тыс. инфицированных.
- ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса.
- В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка. Ранее сообщалось о двух госпитализированных из Борисполя пассажиров рейса, прибывшего из Китая.
- Во Львове госпитализировали двух людей, которые вернулись из Китая. Кроме того, в Ривне госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая.
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