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Espreso.tvОбществоИз-за коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы

Из-за коронавируса умерли уже 425 человек, более 20 тыс. инфицированы


фото: Reuters
По состоянию на утро 4 февраля всеобщее количество погибших от коронавируса 2019-nCoV, распространившегося из Китая, достигло 425 человек, еще свыше 20,5 тыс. человек заболели

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Указанное количество погибших учитывает 64 смертельных случая, о которых власти Китая сообщили 4 февраля.

Накануне Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая признал, что национальная система действий в чрезвычайных ситуациях несовершенна и ее необходимо улучшить.

"В ответ на недостатки, выявленные в реагировании на эту эпидемию, мы должны усовершенствовать нашу национальную систему управления чрезвычайными ситуациями и наши способности в решении неотложных и опасных задач", - заявили в Компартии КНР.

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Кроме того, в китайском правительстве заявили о срочной необходимости в медицинском оборудовании и хирургических масках, защитных костюмах и защитных очках.

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