Температура, насморк, кашель: в Ривном госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая
31 января, 2020, 18:56
В Ривном в инфекционное отделение госпитализировали 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая
Об этом сообщает ТСН.
За медицинской помощью девушка обратилась самостоятельно, после чего ее сразу отправили в инфекционное отделение.
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Девушку сейчас проверяют на грипп и ОРВИ. По данным издания, девушка уже чувствует себя лучше.
Ранее во Львове госпитализировали двух людей, которые вернулись из Китая.
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