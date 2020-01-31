Температура, насморк, кашель: в Ривном госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая

31 января, 2020, 18:56

В Ривном в инфекционное отделение госпитализировали 22-летнюю девушку, которая вернулась из Китая

Об этом сообщает ТСН.

За медицинской помощью девушка обратилась самостоятельно, после чего ее сразу отправили в инфекционное отделение.

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Девушку сейчас проверяют на грипп и ОРВИ. По данным издания, девушка уже чувствует себя лучше.

Ранее во Львове госпитализировали двух людей, которые вернулись из Китая.