Коронавирус: в Житомире с подозрением госпитализировали ребенка
Об этом сообщает РБК-Украина .
Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы Житомира.
Она была госпитализирована еще на прошлой неделе, однако врачи держали этот случай в тайне для предотвращения слухов.
Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6000 гривен. По результатам этих исследований выделен "аденовирус".
"В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными диагнозами "коронавирусная инфекция" не подтверждено", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальных.
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