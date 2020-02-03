Коронавирус: в Житомире с подозрением госпитализировали ребенка

3 февраля, 2020, 18:25

В Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина .

Ребенок находился на стационарном лечении в инфекционном отделении детской больницы Житомира.

Она была госпитализирована еще на прошлой неделе, однако врачи держали этот случай в тайне для предотвращения слухов.

Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра было проведено бесплатно для ребенка 15 исследований и потрачено около 6000 гривен. По результатам этих исследований выделен "аденовирус".

"В очаге своевременно и в полном объеме проведены противоэпидемические мероприятия. Учитывая данные вирусологических исследований, клинические данные, данные наблюдения за контактными диагнозами "коронавирусная инфекция" не подтверждено", - говорится в сообщении.