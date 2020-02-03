В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 человека
3 февраля, 2020, 14:08
По состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальные
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
"1 февраля по аэропорту Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в пгт. Киеве", - говорится в сообщении Минздрава.
- Напомним, 2 февраля Министерство образования и науки, из-за вспышки коронавируса, рекомендовало вузам перевести студентов из Китая, которые не могут прибыть в Украину, на дистанционное обучение
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1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет необходимости делать чрезвычайные меры внутри Украины через "Уханьский" коронавирус, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.
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