В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 человека

3 февраля, 2020, 14:08

По состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальные

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

"1 февраля по аэропорту Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в пгт. Киеве", - говорится в сообщении Минздрава.