 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 человека

В Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 человека


фото: reuters
По состоянию на 3 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 летальные

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

"1 февраля по аэропорту Борисполь обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в пгт. Киеве", - говорится в сообщении Минздрава.

  • Напомним, 2 февраля Министерство образования и науки, из-за вспышки коронавируса, рекомендовало вузам перевести студентов из Китая, которые не могут прибыть в Украину, на дистанционное обучение

  • 1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет необходимости делать чрезвычайные меры внутри Украины через "Уханьский" коронавирус, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

2 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать