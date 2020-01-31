 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове еще одного мужчину госпитализировали в спецбокс после возвращения из Китая

Во Львове еще одного мужчину госпитализировали в спецбокс после возвращения из Китая


фото: reuters
В областной инфекционной больнице находятся двое львовян, которые вернулись из Китая и имеют симптомы респираторных заболеваний

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня - близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы", - сообщил и.о. директор департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько.

Львовяне, которые сейчас находятся в боксах инфекционной больницы, будут там до тех пор, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы были отобраны 27 и 29 января, результаты ожидаются в конце следующей недели.

"Если будет необходимость увеличить количество мест, у нас есть резервные больницы, которые будут готовы принимать пациентов", - сказал Васька.

Анализы проводят и работники лабораторий инфекционной больницы, и Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины. При малейшем подозрении на новый китайский коронавирус nCoV, анализы отправляют в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, а оттуда некоторые анализы направляют в референс-лаборатории, потому что новый тип коронавируса требует более детального исследования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать