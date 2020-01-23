В Польше растет нетерпимость к украинцам, - Совет Европы

23 января, 2020, 15:53

Совет Европы обращает внимание Польши на рост атмосферы нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране в отношении украинцев

Об этом говорится в докладе Совета Европы " О защите национальных меньшинств в Польше".

Как отмечается в докладе, Консультативный комитет Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств подчеркнул значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период с 2014 по 2020 год. При этом отметили особую интеграцию в области образования.

"Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не был достигнут никакой прогресс по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком", - говорится в докладе.

Кроме того, в Совете Европы акцентировали то, что несмотря на существенное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает наглядную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

"Причем наиболее уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы", - говорится в докладе.

Также в РЭ отметили, что есть необходимость в срочном решении проблемы недоверия к власти.

"Необходимо срочно решать недоразумения, недоверия к власти и отсутствие эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", - говорится в докладе.