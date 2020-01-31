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Espreso.tvОбществоВеликобритания официально вышла из ЕС

Великобритания официально вышла из ЕС


фото: Reuters
Сегодня в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом о выходе Британии из ЕС (Brexit)

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Таким образом, с этого времени Великобритания больше не является государством-членом ЕС и считается третьей страной.

Великобритания вышла из состава ЕС спустя почти четыре года после того, как британцы проголосовали за Brexit на референдуме в июне 2016 года.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока. Она охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.

Законопроект о Brexit был одобрен палатой общин Великобритании 9 января. Это стало возможным после того, как на внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокировки Brexit.

После чего королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit.

Накануне соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС ратифицировал   Европарламент и утвердила Совет ЕС.

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