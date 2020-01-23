Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

23 января, 2020, 17:26

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на вицеспикера Палаты общин Наджела Эванса.

"Brexit-соглашение (премьера, - ред.) Бориса Джонсона стало законом в Великобритании, открыв путь для выхода страны из ЕС на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект сегодня.