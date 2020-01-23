 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоролева Великобритании одобрила закон о Brexit

Королева Великобритании одобрила закон о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на вицеспикера Палаты общин Наджела Эванса.

"Brexit-соглашение (премьера, - ред.) Бориса Джонсона стало законом в Великобритании, открыв путь для выхода страны из ЕС на следующей неделе", - говорится в сообщении.

По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект сегодня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать