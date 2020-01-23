Королева Великобритании одобрила закон о Brexit
23 января, 2020, 17:26
Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на вицеспикера Палаты общин Наджела Эванса.
"Brexit-соглашение (премьера, - ред.) Бориса Джонсона стало законом в Великобритании, открыв путь для выхода страны из ЕС на следующей неделе", - говорится в сообщении.
По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект сегодня.
- Ранее законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте.
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