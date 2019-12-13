В Британии посчитали голоса на выборах: партия Джонсона получила монобольшинство

13 декабря, 2019, 18:10

Британская Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, одержала победу на парламентских выборах, получив поддержку 43,6% избирателей

Об этом сообщает BBC News .

Так, в Великобритании сегодня, 13 ноября, завершился подсчет голосов на парламентских выборах. По результатам голосования, Консервативная партия получила наибольшую за последние 40 лет поддержку - 43,6%.

Консерваторы получили 365 мест в парламенте из 650 возможных, что достаточно для монобольшинства. Это лучший результат Консервативной партии с 1987 года, когда она победила на выборах под руководством Маргарет Тэтчер.

Главный конкурент консерваторов - Лейбористская партия получит в новом парламенте 203 места. За лейбористов проголосовали 32,2% избирателей.

Такой результат позволит консерваторам единолично создать большинство в парламенте и наконец принять соглашение о Brexit, о котором Джонсон договорился с ЕС. Необходимый минимум для принятия решений в парламенте - 326 голосов.