 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНижняя палата британского парламента приняла законопроект о Brexit в третьем чтении

Нижняя палата британского парламента приняла законопроект о Brexit в третьем чтении

Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем чтении

Об этом сообщает ВВС.

За законопроект проголосовали 330 депутатов, против - 231.

Далее законопроект должна рассмотреть верхняя палата - Палата лордов, после чего его должна утвердить королева Великобритании.

  • Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрила во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2020 четверг

больше новостей

9 января, 2020 четверг

8 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать