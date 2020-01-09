Нижняя палата британского парламента приняла законопроект о Brexit в третьем чтении
9 января, 2020, 20:07
Палата общин приняла законопроект о выходе из ЕС в третьем чтении
Об этом сообщает ВВС.
За законопроект проголосовали 330 депутатов, против - 231.
Далее законопроект должна рассмотреть верхняя палата - Палата лордов, после чего его должна утвердить королева Великобритании.
- Палата общин Великобритании в пятницу, 20 декабря, одобрила во втором чтении законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.
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