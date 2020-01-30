 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвросоюз окончательно утвердил соглашение по Brexit

Евросоюз окончательно утвердил соглашение по Brexit


фото: reuters
Совет Европейского союза утвердил в письменном виде соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 часов по киевскому времени).

"С этого времени большая Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы из Ирландии / Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара , управление и другие вопросы разделения ", - сообщили в ЕС.

Накануне соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС ратифицировал Европарламент.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока. Она охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 января, 2020 четверг

больше новостей

30 января, 2020 четверг

29 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать