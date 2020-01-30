Евросоюз окончательно утвердил соглашение по Brexit
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 часов по киевскому времени).
"С этого времени большая Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы из Ирландии / Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара , управление и другие вопросы разделения ", - сообщили в ЕС.
Накануне соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС ратифицировал Европарламент.
Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока. Она охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.
Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.
В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза.
Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.
Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-