Евросоюз окончательно утвердил соглашение по Brexit

30 января, 2020, 15:14

Совет Европейского союза утвердил в письменном виде соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), окончательно завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что соглашение по Brexit вступит в силу после выхода Великобритании из ЕС 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени (в 01 часов по киевскому времени).

"С этого времени большая Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Он охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы из Ирландии / Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара , управление и другие вопросы разделения ", - сообщили в ЕС.

Накануне соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС ратифицировал Европарламент.

Соглашение предусматривает упорядоченный выход Британии из блока. Она охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот переходный период необходим для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.

Переходный период может быть продлен только один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года.

Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начнутся после того, как страна выйдет из ЕС.