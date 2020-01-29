Европейский парламент утвердил соглашение о Brexit

29 января, 2020, 20:14

Европейский парламент утвердил выход Великобритании из ЕС, Brexit состоится 31 января

Об этом сообщает Twitter органа власти.

За соответствующее решение проголосовал 621 член Европарламента из 683.

31 января в 23:00 по лондонскому времени (или 00:00 по Брюсселю) Великобритания официально перестает быть членом ЕС.

Далее начнется 11-месячный переходный период, до декабря 2020 года, в течение которого стороны должны юридически закрепить свои будущие отношения.