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Espreso.tvОбществоЕвропейский парламент утвердил соглашение о Brexit

Европейский парламент утвердил соглашение о Brexit


фото: golos.ua
Европейский парламент утвердил выход Великобритании из ЕС, Brexit состоится 31 января

Об этом сообщает Twitter органа власти.

За соответствующее решение проголосовал 621 член Европарламента из 683.

31 января в 23:00 по лондонскому времени (или 00:00 по Брюсселю) Великобритания официально перестает быть членом ЕС.

Далее начнется 11-месячный переходный период, до декабря 2020 года, в течение которого стороны должны юридически закрепить свои будущие отношения.

 

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