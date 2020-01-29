Европейский парламент утвердил соглашение о Brexit
29 января, 2020, 20:14
Европейский парламент утвердил выход Великобритании из ЕС, Brexit состоится 31 января
Об этом сообщает Twitter органа власти.
За соответствующее решение проголосовал 621 член Европарламента из 683.
31 января в 23:00 по лондонскому времени (или 00:00 по Брюсселю) Великобритания официально перестает быть членом ЕС.
Далее начнется 11-месячный переходный период, до декабря 2020 года, в течение которого стороны должны юридически закрепить свои будущие отношения.
#Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq- EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020
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