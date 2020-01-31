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Espreso.tvОбществоВ деле Савченко-Рубана сменили прокуроров, - адвокат

В деле Савченко-Рубана сменили прокуроров, - адвокат


фото: rfe
Офис генерального прокурора заменил прокуроров по делу Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана

Об этом РБК-Украина рассказал адвокат Александр Шадрин.

По его словам, сегодня Броварской районный суд снова не смог рассмотреть дело обвиняемых в терроризме Савченко и Рубана.

"Сегодня заседание снова не состоялось, суд перенес рассмотрение дела на 12 марта", - сообщил Шадрин.

Он также отметил, что на заседание не явилась часть адвокатов обвиняемых. Также Шадрин отметил, что Офис генпрокурора сменил группу прокуроров по этому делу.

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