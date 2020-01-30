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Espreso.tvОбществоВ Китае сейчас находятся 592 украинца, - МИД

В Китае сейчас находятся 592 украинца, - МИД

На территории Китайской Народной Республики может находиться более полутысячи украинцев

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос РБК-Украина .

Как отмечается, на консульском учете состоят 592 украинца.

"По состоянию на январь 2020 года, на консульском учете Посольства Украины в КНР, а также генеральных консульств Украины в Шанхае и Гуанчжоу находятся 592 гражданина Украины. В то же время, фактическое количество наших соотечественников в Китае может быть значительно больше", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве отметили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом.

"МИД Украины, а также все причастные ЦОИВ, в пределах компетенции, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Украины, которые находятся в местностях, пораженных вирусом", - сообщили в МИД.

  • В Баварии поместили в карантин почти сотню человек из-за контакта с больной коронавирусом гражданкой Китая.
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