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Espreso.tvОбществоВирус в Китае: опубликована карта распространения

Вирус в Китае: опубликована карта распространения


фото: reuters
Опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса

Мониторинговые данные опубликовал BNO News.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек .

Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

В общей сложности более 600 человек заболели .

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