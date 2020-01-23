Вирус в Китае: опубликована карта распространения

23 января, 2020, 13:02

Опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса

Мониторинговые данные опубликовал BNO News.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек .

Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

В общей сложности более 600 человек заболели .