Вирус в Китае: опубликована карта распространения
23 января, 2020, 13:02
Опубликована карта распространения смертельного китайского коронавируса
Мониторинговые данные опубликовал BNO News.
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек .
Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 г. в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.
В общей сложности более 600 человек заболели .
- В Китае из-коронавируса отменили все спортивные соревнования.
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