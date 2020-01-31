Коронавирус теперь в Италии: страна приостанавливает авиасообщение с Китаем

31 января, 2020, 09:23

30 января в Италии впервые зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом "2019-nCoV", страна прекратила авиасообщение с Китаем

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джузеппе Конте.

После обнаружения вируса в стране Конте объявил о прекращении авиасообщения с Китаем.

По данным агентства, заболевания нашли у туристов, приехавших 23 января в Милан из Китая. Оба они родом из китайского города Ухань, которое стало эпицентром вспышки. Туристы находились в Риме, когда почувствовали себя плохо.

Сообщается, что их госпитализировали сотрудники скорой помощи.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отметил, что факт появления случаев нового заболевания на территории Италии является "вполне нормальным", учитывая статистику.

"Ситуация серьезная, но не нужно беспокоиться, ситуация полностью под контролем", - добавил министр.