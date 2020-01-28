Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана

28 января, 2020, 09:13

27 января Адвокатская совещательная группа сообщила о назначении Русланом Рябошапкой предыдущего состава прокуроров по делам Майдана

Об этом сообщает "Адвокатская совещательный группа" в Facebook.

"Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу ", - сообщили адвокаты Героев небесной сотни.