Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана
28 января, 2020, 09:13
27 января Адвокатская совещательная группа сообщила о назначении Русланом Рябошапкой предыдущего состава прокуроров по делам Майдана
Об этом сообщает "Адвокатская совещательный группа" в Facebook.
"Изменена группа прокуроров по делу по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г. После удовлетворения отвода фейковым прокурорам 14.01.2020 Святошинского районного суда, Генеральный прокурор 27.01.2020 своим постановлением вернул "оригинальный" состав группы прокуроров - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова и усилил группу ", - сообщили адвокаты Героев небесной сотни.
- Напомним, 27 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд сообщил о смене группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле на Институтской
- В тот же день Киевский апелляционный суд отклонил заявление адвокат семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской об отводе новых прокуроров
- 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года и освободил их из-под стражи под личное обязательство.
- 29 декабря стало известно, что освобожденные 28 декабря пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и участвуют в большом обмене пленными между Украиной и Россией
- 30 декабря Мониторинговая миссия ООН в Украине заявила, что освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014, осложнит рассмотрение дел Майдана
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