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Espreso.tvОбществоПередача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

Освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в Facebook.

Так, в ООН приветствуют освобождение незаконно удерживаемых украинцев в плену пророссийских боевиков и на территории России, которое состоялось 29 декабря. Однако в ООН обеспокоены освобождением из-под стражи и передачей российской стороне экс-"беркутовцев".

"Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит достижение правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - заявили в ООН.

Также в ООН надеются, что контролируемые Россией бандформирования "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время предоставят доступ к незаконно задержанным лицам на неподконтрольной украинскому правительству территории международным организациям, о чем было договорено во время нормандской встречи в Париже.

 

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