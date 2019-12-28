Суд выпустил из-под стражи экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской
Об этом сообщает РБК-Украина.
По решению суда бывших "беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили из-под стражи. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференции.
Также суд отменил домашний арест двум другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергей Тамтури и Александру Маринчена. Их всех освободили под личное обязательство.
Святошинский райсуд рассматривает по существу дело против пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.
Всего, по данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.
В феврале 2018 суд объединил уголовные производства по Маринченко, Тамтуре, Янишевскому, обвиняемым в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.
- 28 ноября стало известно, что руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров по делам о расстрелах на Институтской, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
- Один из прокуроров по делу бывших беркутовцев подтвердил, что обвиняемые в убийстве протестующих на Институтской фигурируют в списках на обмен.
- Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Виктория Дейнека объявила об отводе всей коллегии судей Киевского апелляционного суда.
- Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления представителя потерпевших Виктории Дайнеко об отводе коллегии судей, рассматривающих апелляции экс-беркутовцев.
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