Суд выпустил из-под стражи экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской

28 декабря, 2019, 22:17

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы трех бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По решению суда бывших "беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили из-под стражи. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференции.

Также суд отменил домашний арест двум другим экс-беркутовцам, обвиняемым по этому делу, - Сергей Тамтури и Александру Маринчена. Их всех освободили под личное обязательство.

Святошинский райсуд рассматривает по существу дело против пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Всего, по данным ГПУ, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской. 20 из них сейчас в розыске.

В феврале 2018 суд объединил уголовные производства по Маринченко, Тамтуре, Янишевскому, обвиняемым в расстреле 49 активистов Евромайдана, с производством по Зинченко и Аброськину, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской.