Дела Майдана: Рябошапка сменил группу прокуроров по делу "экс-беркутовцев"

27 декабря, 2019, 18:10

Киевский апелляционный суд сообщил о смене группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле на Институтской

Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сказала, что то, что здесь происходит - делается исключительно для обмена.

Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров. Из-за технической ошибки прокуроров сменили только по делу о Зинченко и Аброськину, но потом к делу добавили Янишевского, Маринченко и Тамтуру. Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров.

Беркутовцы против отвода и поддерживают новых прокуроров.