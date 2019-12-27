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Espreso.tvОбществоДела Майдана: Рябошапка сменил группу прокуроров по делу "экс-беркутовцев"

Дела Майдана: Рябошапка сменил группу прокуроров по делу "экс-беркутовцев"


фото: korrespondent.net
Киевский апелляционный суд сообщил о смене группы прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле на Институтской

Об этом сообщает hromadske из зала суда.

Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сказала, что то, что здесь происходит - делается исключительно для обмена.

Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров. Из-за технической ошибки прокуроров сменили только по делу о Зинченко и Аброськину, но потом к делу добавили Янишевского, Маринченко и Тамтуру. Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.

Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров.

Беркутовцы против отвода и поддерживают новых прокуроров.

  • 27 декабря в Апелляционном суде города Киева рассматривается дело экс-беркутовцев Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
  • 26 декабря "Адвокатская совещательная группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 гг. к обмену пленными
  • Защита экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина, подозреваемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, обжаловала их арест.
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