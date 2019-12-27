Дела Майдана: Рябошапка сменил группу прокуроров по делу "экс-беркутовцев"
Об этом сообщает hromadske из зала суда.
Соответствующее постановление в суд направил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
Речь идет о прокурорах Алексее Донском, Игоре Земскове, Янисе Симонове и Денисе Иванове.
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сказала, что то, что здесь происходит - делается исключительно для обмена.
Суд разрешил участвовать в заседании двум группам прокуроров. Из-за технической ошибки прокуроров сменили только по делу о Зинченко и Аброськину, но потом к делу добавили Янишевского, Маринченко и Тамтуру. Таким образом суд разрешил остаться старым прокурорам и присоединиться новым к делу Янишевского, Маринченко и Тамтуры.
Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров.
Беркутовцы против отвода и поддерживают новых прокуроров.
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