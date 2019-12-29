 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдвокат заявил, что все пятеро экс-беркутовцев на КПВВ "Майорское"

Адвокат заявил, что все пятеро экс-беркутовцев на КПВВ "Майорское"


фото: pravda.com.ua
Сейчас освобожденные в субботу пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и тоже будут участвовать в большом обмене пленными между Украиной и Россией

Об этом заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал судебной журналистики Грати.

"Адвокат Варфоломеев сообщил, что все пятеро "беркутовцев" были вывезены на КПВВ "Майорское", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать