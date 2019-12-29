Адвокат заявил, что все пятеро экс-беркутовцев на КПВВ "Майорское"
29 декабря, 2019, 12:24
Сейчас освобожденные в субботу пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и тоже будут участвовать в большом обмене пленными между Украиной и Россией
Об этом заявил их адвокат Игорь Варфоломеев, передает Еспресо.TV со ссылкой на портал судебной журналистики Грати.
"Адвокат Варфоломеев сообщил, что все пятеро "беркутовцев" были вывезены на КПВВ "Майорское", - говорится в сообщении.
- Речь идет об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченом, которых вчера, 28 декабря 2019, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи, позволив таким образом присоединиться к обмену пленными и попасть на территорию России.
- Между тем недовольные таким судебным решением родственники Небесной сотни, киевляне и оппозиционные политики проводят митинг возле столичного Лукьяновского СИЗО.
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