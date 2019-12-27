Отклонили заявление Закревской об отводе новых прокуроров по делу экс-беркутовцев
27 декабря, 2019, 19:09
Киевский апелляционный суд отклонил заявление адвоката семей Героев Небесной сотни Евгении Закревской об отводе новых прокуроров
Об этом передает hromadske.
Ранее адвокат Евгения Закревская подала заявление об отводе новой группы прокуроров, а именно: Куцого, Субботина, Шеваленко.
"Заявляю отвод этим прокурорам (Куцый, Субботин, Шеваленко). Я в деле 5 лет. Указанные прокуроры не обладают материалами дела от слова вообще. Очевидно, их цель - не поддержание государственного обвинения по делу, а изменение мер обвиняемым. Очевидно, на них оказывалось давление, и они не являются независимыми. Они не имеют права при таких обстоятельствах и не могут принимать участие в уголовном производстве. Беркутовцы против отвода и "поддерживают" прибывших прокуроров", - сказала Закревская.
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