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Espreso.tvОбществоУкраина договаривается об обмене пленными с "ЛНР"/"ДНР" и Россией, - Зеленский

Украина договаривается об обмене пленными с "ЛНР"/"ДНР" и Россией, - Зеленский

Украина ведет переговоры по освобождению удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России ", - сказал Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме.

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