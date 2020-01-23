Украина договаривается об обмене пленными с "ЛНР"/"ДНР" и Россией, - Зеленский
23 января, 2020, 12:40
Украина ведет переговоры по освобождению удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России ", - сказал Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме.
- Напомним, после того, как Зеленский запланировал в Израиль по случаю годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц, в Украине его раскритиковали за намерение посетить мероприятие, где ему даже не планируют предоставить слово, зато будет выступать президент РФ Владимир Путин.
- В РФ анонсировали встречу Зеленского с Путиным в Израиле.
- В ОП предположили возможность такой встречи .
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-