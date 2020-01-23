Украина договаривается об обмене пленными с "ЛНР"/"ДНР" и Россией, - Зеленский

23 января, 2020, 12:40

Украина ведет переговоры по освобождению удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России ", - сказал Зеленский в комментарии журналистам в Иерусалиме.