В ОП допускают встречу Зеленского и Путина во время форума в Израиле
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс служба Офиса президента Украины.
"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланированы участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувен Ривлин, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля ", - отметили в пресс-службе.
"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в Офисе президента Зеленского.
Ранее главный редактор российского медиа "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил , что президент России Владимир Путин во время визита в Израиль встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-