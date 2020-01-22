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Espreso.tvОбществоВ ОП допускают встречу Зеленского и Путина во время форума в Израиле

В ОП допускают встречу Зеленского и Путина во время форума в Израиле


фото: censor
У президента Владимира Зеленского во время рабочего визита в Израиль пока не запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, но в офисе президента допускают возможность их общения на полях Всемирного форума памяти Холокоста

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланированы участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувен Ривлин, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Йоэлем Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля ", - отметили в пресс-службе.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - отметили в Офисе президента Зеленского.

Ранее главный редактор российского медиа "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил , что президент России Владимир Путин во время визита в Израиль встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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