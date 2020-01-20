Зеленский поедет в Давос на День Соборности
20 января, 2020, 12:14
22 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию, где выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"22 января Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавляют, что программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума.
Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Израиль , где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, которые состоятся 22-23 января 2020 г.
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