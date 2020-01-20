Зеленский поедет в Давос на День Соборности

20 января, 2020, 12:14

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"22 января Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.