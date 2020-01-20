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Espreso.tvОбществоЗеленский поедет в Давос на День Соборности

Зеленский поедет в Давос на День Соборности


фото: president.gov.ua
22 января Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию, где выступит с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"22 января Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что программой визита предусмотрено выступление Главы государства во время Давосского форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

  • Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поедет в Израиль , где примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц, которые состоятся 22-23 января 2020 г.

 

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