В РФ анонсировали встречу Зеленского с Путиным в Израиле

22 января, 2020, 13:08

Главный редактор российского медиа "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что президент России Владимир Путин во время визита в Израиль встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом Венедиктов написал в своем Telegram-канале.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться", - написал Венедиктов.

В то же время издание "Главред" сообщает, что в Офисе президента Украины отрицают наличие планов по такой встречи.

"Пока у президента эта встреча не запланирована", - заявила руководительница департамента информационной политики ОПГ Ирина Победоносцева.