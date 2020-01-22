В РФ анонсировали встречу Зеленского с Путиным в Израиле
22 января, 2020, 13:08
Главный редактор российского медиа "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что президент России Владимир Путин во время визита в Израиль встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом Венедиктов написал в своем Telegram-канале.
"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться", - написал Венедиктов.
В то же время издание "Главред" сообщает, что в Офисе президента Украины отрицают наличие планов по такой встречи.
"Пока у президента эта встреча не запланирована", - заявила руководительница департамента информационной политики ОПГ Ирина Победоносцева.
- Напомним, Зеленский планирует визит в Израиль по случаю годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц.
- В Украине Зеленского раскритиковали за намерение посетить мероприятие, где ему даже не планируют предоставить слово, зато будет выступать президент РФ Владимир Путин.
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