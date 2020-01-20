"Унижение нашего государства": Вятрович о формате визита Зеленского в Израиль

20 января, 2020, 12:18

Народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович раскритиковал намерение президента Владимира Зеленского ехать на Мировой форум Холокоста в Израиль, где даже не предусмотрено его выступление, в то время как президенту РФ Владимиру Путину предоставят слово

Об этом Вятрович написал в Facebook.

" Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, "каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем". Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которое убивает украинцев и оккупировало наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - написал Вятрович.

Нардеп назвал формат визита Зеленского унижением Украины и отметил, что Зеленский планирует ехать в Израиль, когда в Украине будут отмечать День соборности.

"Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой, - унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев - жертв Холокоста и вклада украинского народа в победу над нацизмом. Поведение Зеленского разительно отличается от действий президента соседней Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим именно из-за такого формата приглашения. Потому что для Дуды важно не только, "чтобы улица была заасфальтирована", для него есть разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальных интересах Польши. Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой - в День Соборности Украины едет побыть на массовке у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая , чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина российскую армию?" - написал Вятрович.