ИГИЛ избрала новым лидером одного из основателей организации

20 января, 2020, 21:20

Террористическая организация Исламское государство выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба. Был избран лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салба является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.