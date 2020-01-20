ИГИЛ избрала новым лидером одного из основателей организации
20 января, 2020, 21:20
Террористическая организация Исламское государство выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .
Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба. Был избран лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.
Отмечается, что аль-Салба является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.
- Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
- После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
- Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
- На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
- Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти страны "точно известна" личность нового главаря "ИГ", который называет себя Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курайши.
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