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Espreso.tvОбществоИГИЛ избрала новым лидером одного из основателей организации

ИГИЛ избрала новым лидером одного из основателей организации


фото: theguardian.com
Террористическая организация Исламское государство выбрала себе нового лидера, который является одним из ее основателей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщает издание со ссылкой на источники в разведывательных службах, им стал Амир Мохаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салба. Был избран лидером через несколько часов после ликвидации предыдущего лидера террористов - Абу Бакра аль-Багдади, убитого в результате спецоперации США.

Отмечается, что аль-Салба является одним из самых влиятельных идеологов ИГИЛ и является одним из немногих представителей террористической организации, которые не являются арабами. Его также считают причастным к попытке геноцида езидов - одного из народов Ближнего Востока и Кавказа.

  • Как сообщалось, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что бойцы подразделений специальных операций США совершили рейд в сирийской провинции Идлиб, в результате которого был убит лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.
  • После этого террористы "ИГ" назначили себе нового лидера.
  • Чуть позже в сети появилось видео с места ликвидации главаря "ИГ" аль-Багдади.
  • На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что подтверждена гибель первого заместителя и вероятного преемника аль-Багдади.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что власти страны "точно известна" личность нового главаря "ИГ", который называет себя Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Курайши.
 
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