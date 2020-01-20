Экс-нардепа Микитася не пустили на самолет при попытке покинуть страну

20 января, 2020, 13:04

20 января в аэропорту "Борисполь" правоохранители помешали покинуть страну бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который является подозреваемым в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 млн грн

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.

По словам журналистов, Демченко подтвердил, что правоохранители не дали покинуть Украину бывшему нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 млн грн.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что больше обстоятельств не может сообщить, поскольку они касаются деятельности других правоохранительных органов.