Экс-нардепа Микитася не пустили на самолет при попытке покинуть страну
20 января, 2020, 13:04
20 января в аэропорту "Борисполь" правоохранители помешали покинуть страну бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который является подозреваемым в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 млн грн
Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко.
По словам журналистов, Демченко подтвердил, что правоохранители не дали покинуть Украину бывшему нардепу Максиму Микитасю, который подозревается в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 млн грн.
Представитель Госпогранслужбы отметил, что больше обстоятельств не может сообщить, поскольку они касаются деятельности других правоохранительных органов.
- Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
- В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.
- 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО с возможностью залога в 80 млн грн.
- 25 октября залог был внесен.
- 24 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продолжил экспрезиденту "Укрстроя" и нардепу 8-го созыва Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей в 14 февраля 2020 г.
- 15 января Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР арестовал корпоративные права и земельные участки компаний бывшего народного депутата Максима Микитася
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