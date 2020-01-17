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Espreso.tvОбществоВьятровича включили в комитет Совета по гуманитарной и информационной политики

Вьятровича включили в комитет Совета по гуманитарной и информационной политики


фото: 24tv
17 января народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вьятровича зарегистрировали членом комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики

Об этом народный депутат Владимир Вятрович сообщил в Facebook.

"Наконец завершилась моя длительная (почти два месяца с момента решения ЦИК)« инсталляция »в парламент - только проголосован включения меня в комитет гуманитарной и информационной политики", - написал Вятрович.

  • Напомним, бывший глава Института национальной памяти 15 ноября не смог принять присягу, из-за обжалования в суде.
  • Андрей Парубий обвинил Дмитрия Разумкова в противодействии приведению Вьятровича к присяге
  • Сам Вятрович заявлял , что нет никаких механизмов, чтобы сдержать его попадания в парламент.
  • 3 декабря на заседании парламента Владимир Вятрович составил присягу народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность"
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