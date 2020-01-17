Вьятровича включили в комитет Совета по гуманитарной и информационной политики

17 января, 2020, 12:53

17 января народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Владимира Вьятровича зарегистрировали членом комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики

Об этом народный депутат Владимир Вятрович сообщил в Facebook.

"Наконец завершилась моя длительная (почти два месяца с момента решения ЦИК)« инсталляция »в парламент - только проголосован включения меня в комитет гуманитарной и информационной политики", - написал Вятрович.