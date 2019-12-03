Вятрович принес присягу народного депутата Украины
3 декабря, 2019, 10:32
3 декабря на заседании парламента Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины. Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, и пусть в этом поможет мне Бог. Слава Украине!" - произнес новый парламентарий.
- Напомним, бывший глава Института национальной памяти 15 ноября не смог принять присягу, в связи с обжалованием в суде.
- Андрей Парубий обвинил Дмитрия Разумкова в противодействии приведению Вятровича к присяге
- Сам Вятрович заявлял, что нет никаких механизмов, чтобы сдержать его попадание в парламент.
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