3 декабря, 2019, 10:32

3 декабря на заседании парламента Владимир Вятрович принес присягу народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины. Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, и пусть в этом поможет мне Бог. Слава Украине!" - произнес новый парламентарий.