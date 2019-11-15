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Espreso.tvОбществоИзбрание Вятровича депутатом оспаривают в суде

Избрание Вятровича депутатом оспаривают в суде


фото: eurosolidarity.org
Адвокаты, работающие с властью, обжаловали в Верховном суде избрание Владимир Вятровича народным депутатом

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в своем Facebook.

"Партия Слуг намеренно сегодня незаконно не допустила Владимира Вятровича к присяге. Уже близкие к власти адвокаты обжаловали избрание Владимира народным депутатом в суде", - написал Княжицкий.

Иск зарегистрирован в Кассационном административном суде в составе Верховного суда. Истец - Андрей Хилько. Ответчиком по делу указана Центральная избирательная комиссию, третьей стороной - партия "Европейская солидарность".

Депутат от "ЕС" Виктория Сюмар назвала этот иск "беспределом".

"Давно такого беспредела, ну и страха, не помню. Теперь понятно, почему спикер тянул с присягой Владимира Вятровича", - отметила она в Facebook.

 

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