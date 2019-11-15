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Espreso.tvОбществоЯ не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, - Вятрович

Я не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, - Вятрович

Экс-глава УИНП и кандидат в депутаты Владимир Вятрович прокомментировал ситуацию с получением мандата народного избранника
Об этом он сказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV .
 
"Во-первых, надо понимать, что именно из среды "Слуги народа" отдельные депутаты заявляли о невозможности моего попадания в парламент. Это в течение этой сессионной недели звучало неоднократно, во-вторых, я не вижу, какие технические могли быть проблемы, учитывая то, что вчера было постановление ЦИК, которое было отправлено в Раду, и Верховная Рада получила это постановление.
Все, что оставалось, это решением председателя Верховной Рады господина Разумкова объявить о моей присяге. К сожалению, этого не было сделано с очень странным объяснением, что якобы документ до сих пор не получили, несмотря на то, что эти документы есть. А потом мы получили определенное объяснение, почему это происходит, потом стало известно о судебном иске, который сейчас фактически заблокировал мое депутатство", - сказал Вятрович.
 
Он предположил, что определенные депутаты из "Слуги народа" сотрудничают с российскими силами.

"Самое важное, что я могу предположить, на самом деле мне кажется, что моего появления в парламенте не хотят в первую очередь пророссийские кремлевские силы, и, к сожалению, есть основания говорить, что часть из депутатов, связанных со "Слугой народа" являются теми , кто активно сотрудничает с пророссийскими силами. Учитывая, какую-то отсутствующую позицию в национальных вопросах. Вполне возможно, что Россия может их использовать, включая использование одиозных юристов. Но ничего бы этого не было, если бы сегодня, согласно действующему законодательству, состоялась моя присяга . В силу этого не объединить эти два события трудно", - добавил депутат.

Он добавил, что обретение мандата - это вопрос времени.

"Я не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, речь идет о задержке во времени. Зачем она нужна, мне трудно объяснить", - подытожил Вятрович.

 

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