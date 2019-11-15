Я не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, - Вятрович

15 ноября, 2019, 20:21

Экс-глава УИНП и кандидат в депутаты Владимир Вятрович прокомментировал ситуацию с получением мандата народного избранника

Об этом он сказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV

"Во-первых, надо понимать, что именно из среды "Слуги народа" отдельные депутаты заявляли о невозможности моего попадания в парламент. Это в течение этой сессионной недели звучало неоднократно, во-вторых, я не вижу, какие технические могли быть проблемы, учитывая то, что вчера было постановление ЦИК, которое было отправлено в Раду, и Верховная Рада получила это постановление.

Все, что оставалось, это решением председателя Верховной Рады господина Разумкова объявить о моей присяге. К сожалению, этого не было сделано с очень странным объяснением, что якобы документ до сих пор не получили, несмотря на то, что эти документы есть. А потом мы получили определенное объяснение, почему это происходит, потом стало известно о судебном иске, который сейчас фактически заблокировал мое депутатство", - сказал Вятрович.

Он предположил, что определенные депутаты из "Слуги народа" сотрудничают с российскими силами.