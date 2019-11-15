Я не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, - Вятрович
Все, что оставалось, это решением председателя Верховной Рады господина Разумкова объявить о моей присяге. К сожалению, этого не было сделано с очень странным объяснением, что якобы документ до сих пор не получили, несмотря на то, что эти документы есть. А потом мы получили определенное объяснение, почему это происходит, потом стало известно о судебном иске, который сейчас фактически заблокировал мое депутатство", - сказал Вятрович.
"Самое важное, что я могу предположить, на самом деле мне кажется, что моего появления в парламенте не хотят в первую очередь пророссийские кремлевские силы, и, к сожалению, есть основания говорить, что часть из депутатов, связанных со "Слугой народа" являются теми , кто активно сотрудничает с пророссийскими силами. Учитывая, какую-то отсутствующую позицию в национальных вопросах. Вполне возможно, что Россия может их использовать, включая использование одиозных юристов. Но ничего бы этого не было, если бы сегодня, согласно действующему законодательству, состоялась моя присяга . В силу этого не объединить эти два события трудно", - добавил депутат.
Он добавил, что обретение мандата - это вопрос времени.
"Я не вижу никаких механизмов, чтобы сдержать мое попадание в парламент, речь идет о задержке во времени. Зачем она нужна, мне трудно объяснить", - подытожил Вятрович.
- Накануне ЦИК официально зарегистрировала Владимира Вятровича народным депутатом и передала эти документы в Верховную Раду.
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