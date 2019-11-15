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Espreso.tvОбществоПарубий обвинил Разумкова в противодействии приведению Вятровича к присяге

Парубий обвинил Разумкова в противодействии приведению Вятровича к присяге

Накануне ЦИК официально зарегистрировала Владимира Вятровича народным депутатом и передала эти документы в Верховную Раду

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Согласно закону, следующее действие должно быть только одно - приведение к присяге народного депутата Владимира Вятровича. Это формальная вещь, которая выполняется автоматически после того, как документы поступают в Верховную Раду Украины. К сожалению, руководство Верховной Рады и председатель Верховной Рады на мои обращения и просьбы отказывается объявить о приведении к присяге Вятровича, апеллируя к тому, что не напоступили документы. Я авторитетно утверждаю, что документы от ЦИК находятся в Раде и считаю данную позицию исключительно политической от таких людей: "Слуг народа" и команды Зеленского, которые считают, что язык, по их мнению, - это манипуляция, армия - это манипуляция. Это попытка сегодня лишить права Вятровича приступить к своим обязанностям как избранного народного депутата", - заявил Парубий.

Он публично обратился к руководству парламента и лично спикеру Разумкову о безотлагательном приведении к присяге Владимира Вятровича.

"Они кричали на предыдущем заседании, что не допустят его в Раду. И сегодня они пытаются воплотить в жизнь свой сомнительный лозунг", - заявил Парубий.

По его словам, президентская политсила пытается еще на 15-17 дней оттянуть момент, когда Вятрович станет депутатом, ведь следующее заседание Верховной Рады состоится лишь 2 декабря.

Напомним, что Вятрович получил удостоверение народного депутата.

 

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