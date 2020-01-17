"Не время расшатывать государство": Зеленский не принял отставку Гончарука
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят наше общество", - сказал Зеленским.
Первым резонансным вопросом Зеленский назвал высоки зарплаты госслужащих.
"Первое - заработная плата. Я очень прошу, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, замминистров и любых других государственных компаний, руководителей этих компаний, заместителей, с пониманием, где мы с вами живем и с пониманием тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику и даже на их "рыночную цену", - сказал Зеленский.
Еще один вопрос, с которым Зеленский попросил Гончарука "разобраться", - урегулирование вопроса гонораров топ-менеджерам НАК "Нафтогаз" за победы над Газпромом в международных судах.
Зеленский также предостерег от расшатывания ситуации в стране.
"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, в сеть слили разговор председателя правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и Министра финансов Оксаны Маркаровой о Владимире Зеленском.
- Telegram канал "Легетимный" сообщил о голосовании во фракции "Слуги народа" об отставке Гончарука. Нардеп-"слуга" Ирина Верещук подтвердила голосование фракции по отставке Гончарука.
- Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке.
- МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка.
- Зеленский дал 2 недели на расследование прослушки разговоров Гончарука.
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