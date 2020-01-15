Нардеп "слуга" Верещук подтвердила голосование по отставке Гончарука во фракции "Слуги народа"

15 января, 2020, 22:14

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции по вопросу отставки премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV в программе "Итоги с Кристиной Яцкив".

"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование", - сказала Верещук.

При этом нардеп отметила, что премьер теперь имеет "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.

"Мы понимаем, что сегодня юридического механизма, ведь у премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом является годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий - это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это президент должен принять решение", - добавила Верещук.