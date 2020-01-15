Нардеп "слуга" Верещук подтвердила голосование по отставке Гончарука во фракции "Слуги народа"
Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV в программе "Итоги с Кристиной Яцкив".
"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование", - сказала Верещук.
При этом нардеп отметила, что премьер теперь имеет "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.
"Мы понимаем, что сегодня юридического механизма, ведь у премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом является годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий - это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это президент должен принять решение", - добавила Верещук.
- Напомним, ранее в сеть слили разговор якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о Владимире Зеленском.
- Telegram канал "Легетимный" сообщил о голосование во фракции "Слуги народа" об отставке Гончарука.
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