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Espreso.tvОбществоНардеп "слуга" Верещук подтвердила голосование по отставке Гончарука во фракции "Слуги народа"

Нардеп "слуга" Верещук подтвердила голосование по отставке Гончарука во фракции "Слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции по вопросу отставки премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом Верещук сказала в эфире Еспресо.TV в программе "Итоги с Кристиной Яцкив".

"Мои коллеги выражали возмущение такими высказывания господина премьера Гончарука. Мы не будем утверждать, потому что это голос лишь похож на премьера Гончарука. И ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование", - сказала Верещук.

При этом нардеп отметила, что премьер теперь имеет "годовой иммунитет" из-за утверждения плана действий правительства и бюджета.

"Мы понимаем, что сегодня юридического механизма, ведь у премьера Гончарука с утверждением плана действий правительства и с бюджетом является годовой иммунитет, а значит, единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий - это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент. Я думаю, что это президент должен принять решение", - добавила Верещук.

  • Напомним, ранее в сеть слили разговор якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о Владимире Зеленском.
  • Telegram канал "Легетимный" сообщил о голосование во фракции "Слуги народа" об отставке Гончарука.
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