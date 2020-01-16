"Материал для СБУ": Корниенко о записи разговора Гончарука

16 января, 2020, 11:49

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что проверкой разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства должна заняться Служба безопасности Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Я думаю, что этим вопросом мы займемся. Потому что не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а где-то извне. В условиях войны, ситуация безопасности защиты и прослушивания топ-чиновников, она достаточно острая. Собственно, значит, могут прослушивать премьер-министра, и руководство Нацбанка, и министров. Если это аутентичные пленки, то надо выяснить, кто прослушивал. это вообще материал для СБУ в первую очередь ", - сказал Корниенко.

По его словам, запись разговора Гончарука не будете иметь юридически политических последствий. В парламенте также исключают отставку Кабинета министров.

"Политические последствия, они могут быть со стороны действующего законодательства, если со стороны Верховной Рады. Если со стороны Верховной Рады политический иммунитет, как раз юридически политический о снятии правительства, в первую очередь премьер-министра, в течение года с утверждением программы ответственности правительства - поэтому говорить об этом не приходится. А о личной политической ответственности - это каждый политик должен сам решать для себя. Я думаю, что господин Алексей тоже будет эти решения иметь ", - добавил первый заместитель председателя фракции" Слуга народа ".

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" не ставился вопрос об отставке Гончарука.