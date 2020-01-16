Вопрос об отставке Гончарука на фракции не голосовали, - Корниенко

16 января, 2020, 10:48

На заседании фракции "Слуга народа" не ставился вопрос об отставке главы правительства Алексея Гончарука

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Предлагались некоторые эмоциональные шаги, но фракция не поддержала их", - cказав Корниенко, комментируя заявление Ирину Верещук о факте голосования на фракции за отставку премьера.

По его словам, на заседании фракции не голосовали вопрос об отставке Гончарука.

"На заседании фракции Гончарука не было, пленки не обсуждали. Вопрос об отставке не голосовали ", - пояснил Корниенко.