Вопрос об отставке Гончарука на фракции не голосовали, - Корниенко
16 января, 2020, 10:48
На заседании фракции "Слуга народа" не ставился вопрос об отставке главы правительства Алексея Гончарука
Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Предлагались некоторые эмоциональные шаги, но фракция не поддержала их", - cказав Корниенко, комментируя заявление Ирину Верещук о факте голосования на фракции за отставку премьера.
По его словам, на заседании фракции не голосовали вопрос об отставке Гончарука.
"На заседании фракции Гончарука не было, пленки не обсуждали. Вопрос об отставке не голосовали ", - пояснил Корниенко.
- Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
- В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
- 15 января народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук подтвердила факт голосования в парламентской фракции об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.
- В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
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