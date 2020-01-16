"Прослушка Гончарука": в сети появилась третья часть скандального разговора
Запись размещена в Youtube.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни и экономическую стратегию развития Украины.
"В следующем году, если приватизация включается нормально и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить ... Давайте тогда искать. Не искать, а задача ставить ... Условно там. Если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство то делало, нам всегда нужно привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче понятно. На самом деле мы когда были последний раз, все эти факторы назвали. И газ - и населению хорошо. и зарплаты. Сейчас нужно систематизировать ", - сказала якобы Рожкова.
Голос похож на Гончарука заявлял, что надо представить Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.
"Мне кажется, главный вопрос - реалистичный и там долгосрочный прогноз. Реалистичный. Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Возможно, до лета. Концессия ... То же самое. У нас есть более или менее реалистичный прогноз. То, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в ближайшие три года ситуация в стране будет следующим образом. И вот там более или менее подробно ... Исходя из этого маневра нам нужно слабые стороны. Смотрите. Скажу с человеческой речи на. .. Ему (Зеленскому - Ред.) следует сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе ", - говорится в записи.
Мысль Гончарука продолжил якобы Сологуб: "не дороже, чем в этом!". Однако, Маркарова ему возразила: "Не факт!".
- Напомним, что 15 января в YouTube была опубликована аудиозапись с якобы разговором Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой, заместителем руководителя Офиса президента Юлией Ковалив и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.
- На аудиозаписи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
- В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
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