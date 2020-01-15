Гончарук заявление об отставке не писал - пресс-служба правительства

15 января, 2020, 22:05

Пресс-служба Кабинета министров опровергает информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке

Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности.

Об этом говорится на правительственном портале.

В то же время пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которая распространяются в сети Интернет.

Напомним, что сегодня, 15 января, в интернете появилась аудиозапись разговора якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о президенте Украины Владимире Зеленском