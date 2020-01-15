Гончарук заявление об отставке не писал - пресс-служба правительства
15 января, 2020, 22:05
Пресс-служба Кабинета министров опровергает информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности.
Об этом говорится на правительственном портале.
В то же время пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, которая распространяются в сети Интернет.
Напомним, что сегодня, 15 января, в интернете появилась аудиозапись разговора якобы главы правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой о президенте Украины Владимире Зеленском
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