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Espreso.tvОбществоВерховный Суд постановил привлечь СБУ к делу санкций против Курченко

Верховный Суд постановил привлечь СБУ к делу санкций против Курченко

Такое решение принято в судебном заседании 13 января, во время рассмотрения дела по иску Сергея Курченко к президенту Петру Порошенко о признании противоправным указа о санкциях

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просившего привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.

Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в которых фигурируют: Украинский бизнес-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.

  • Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
  • 11 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.
  • 24 апреля СМИ стало известно, что Енин подал в отставку.
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