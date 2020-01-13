Верховный Суд постановил привлечь СБУ к делу санкций против Курченко

13 января, 2020, 21:00

Такое решение принято в судебном заседании 13 января, во время рассмотрения дела по иску Сергея Курченко к президенту Петру Порошенко о признании противоправным указа о санкциях

Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Этим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, просившего привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.

Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко. Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в которых фигурируют: Украинский бизнес-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.