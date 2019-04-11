Дело Курченко: прокурора Кулика отстранили и проверяют на разглашение тайны следствия
Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу, говорится в сообщении.
"В случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, Генеральной инспекцией будет учтен этот факт и будут сделаны соответствующие выводы", - отметил Лысенко.
Он отметил, что проверкой установлено, что изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года.
"Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно статей 276-278 УПК Украины, в частности о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений. Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств. В связи с чем сделаны соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований ", - отметил он.
- Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
- Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщение о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
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