Дело Курченко: прокурора Кулика отстранили и проверяют на разглашение тайны следствия

11 апреля, 2019, 14:17

Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве по делу беглого олигарха Курченко

Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу, говорится в сообщении.

"В случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом, Генеральной инспекцией будет учтен этот факт и будут сделаны соответствующие выводы", - отметил Лысенко.

Он отметил, что проверкой установлено, что изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года.

"Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует об имеющемся факте нарушения, а именно статей 276-278 УПК Украины, в частности о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений. Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрениях, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств. В связи с чем сделаны соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований ", - отметил он.